Der chinesische Sondergesandte Li Hui in Kiew. (Ukrainian Foreign Ministry Press Office via AP)

Das Außenministerium teilte in Kiew mit, Außenminister Kuleba habe den Diplomaten über die "Grundlagen für die Wiederherstellung eines beständigen und gerechten Friedens" informiert. Dabei habe er betont, dass die Ukraine keine Vorschläge akzeptieren werde, die einen Verlust ihres Territoriums oder ein Einfrieren des Konflikts vorsähen. Die Regierung in Kiew fordert etwa als Bedingung für Verhandlungen den Abzug aller russischen Soldaten aus der Ukraine.

Lis Besuch ist der erste eines hochrangigen Diplomaten Chinas in der Ukraine seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar vergangenen Jahres. Er will auch in Moskau Gespräche führen. Am Freitag wird er zunächst zu einem Besuch nach Warschau reisen. China bemüht sich nach eigenen Angaben um eine neutrale Position in dem Krieg. Im Februar hatte Peking einen Zwölf-Punkte-Plan zur Lösung vorgelegt, der allerdings vage blieb.

