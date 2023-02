Wie das Pentagon mitteilte, bewegt er sich in großer Höhe. Offenbar sollten damit hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte ausgekundschaftet werden, hieß es. Die Möglichkeit eines Abschusses sei verworfen worden, weil Menschen dadurch gefährdet werden könnten. Der Ballon werde aber intensiv beobachtet. Die Gefahr, dass der Spionageversuch zum Erfolg führe, sei relativ gering. Laut Pentagon gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle. Man stehe mit China in Kontakt bezüglich des Vorfalls.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.