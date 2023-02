Ein chinesischer Spionageballon ist über den USA gesichtet worden. (Larry Mayer / The Billings Gazette / Larry Mayer)

Das Verteidigungsministerium in Washington teilte mit, die Flugbahn werde genau verfolgt. Man vermute, dass mit dem Ballon unter anderem ein Stützpunkt der US-Luftwaffe ausgespäht werden sollte, in dem sich auch Atomraketen befinden. Auf einen Abschuss werde verzichtet, weil Menschen durch herabstürzende Trümmer gefährdet werden könnten. Das Außenministerium in Peking erklärte, man prüfe die Berichte. Eine Sprecherin warnte aber davor, die Angelegenheit überzubewerten.

US-Außenminister Blinken wird kommende Woche zu einem Besuch in Peking erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.