Ein chinesischer Spionageballon ist über den USA gesichtet worden. (Larry Mayer / The Billings Gazette / Larry Mayer)

Offenbar sollten damit hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte ausgekundschaftet werden, hieß es . Die Möglichkeit eines Abschusses sei verworfen worden, weil Menschen dadurch gefährdet werden könnten. Der Ballon werde aber intensiv beobachtet, und man stehe mit China in Kontakt. Man habe der Volksrepublik mitgeteilt, dass man den Sachverhalt sehr ernst nehme.

Ballon fliegt höher als ziviler Luftverkehr

Den Angaben zufolge wurde der Ballon unter anderem über dem Bundesstaat Montana gesichtet. Dort befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Malmstrom, wo nach Angaben des "Wall Street Journal" 150 mit Atomsprengköpfen bestückte Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman III. Solche sensiblen Standorte würden in der Regel abgeschirmt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen hochrangigen Verteidigungsbeamten. Die Spionagesysteme des Ballons lieferten dennoch einen "begrenzten Mehrwert" im Vergleich zu Informationen, die China mit erdnahen Satelliten sammeln könne.

Ballon fliegt deutlich höher als ziviler Luftverkehr

Laut Pentagon fliegt der Ballon deutlich höher als der normale kommerzielle Luftverkehr und stellt daher für die zivile Luftfahrt keine Gefahr dar. Das Pentagon betonte zugleich, man habe Maßnahmen eingeleitet, damit das mutmaßliche Spionageobjekt keinen Zugriff auf sensible Informationen erhalte.

Wie das Verteidigungsministerium weiter mitteilte, gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle. Allerdings sehe es so aus, als ob der Ballon dieses Mal länger in der Luft bleiben werde als die anderen Male.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.