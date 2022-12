Chinas Staatschef Xi bei seiner Neujahrsansprache (Ju Peng / XinHua / dpa / Ju Peng)

Xi sagte in einer Neujahrsansprache, es habe notwendige Anpassungen in der Corona-Politik gegeben. Das Land befinde sich nun in einer "neuen Phase", die mehr Anstrengung und Zusammenhalt erfordere.

Die chinesische Regierung war Anfang Dezember von ihrer strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Seither gibt es einen rapiden Anstieg der Corona-Fälle im Land, der international für Bedenken sorgt. Die Weltgesundheitsorganisation forderte China zu mehr Transparenz bezüglich der epidemiologischen Daten auf.

