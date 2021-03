Chinas Außenminister Wang Yi hat Pekings umstrittene Pläne für eine Wahlreform in Hongkong verteidigt. Loyalität zum Vaterland sei eine Anforderung für Amtsträger in jedem Land und Hongkong sei da keine Ausnahme, sagte Wang Yi anlässlich der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking. Er bezog sich auf den Grundsatz der Wahlreform, wonach Hongkong nur von sogenannten "Patrioten" verwaltet werden darf.

Die Pläne sollen zum Abschluss der Tagung am Donnerstag verabschiedet werden.



Der chinesische Außenminister forderte zudem die USA auf, sich nicht in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen. Die Beziehungen sollten als "gesunder Wettbewerb" gestaltet werden - und nicht "mit Schuldzuweisungen".



Die Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften waren unter US-Präsident Trump äußerst angespannt. Der neue amerikanische Präsident Biden hat angedeutet, den harten Kurs gegenüber China beizubehalten, wenn auch verstärkt in internationaler Absprache.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.