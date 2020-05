Mit einer Schweigeminute für die Corona-Opfer hat in Peking die Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses begonnen. In seiner Eröffnungsrede verteidigte Regierungschef Li das geplante neue Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong. Er sagte, China wolle das Rechtswesen und die Mechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong stärken.

Das Gesetz richtet sich gegen Subversion, Verrat und Aufwiegelung und bedeutet nach einem Bericht unseres ARD-Hörfunkkorrespondenten, dass alle pro-demokratischen Aktivitäten härter bestraft werden könnten.



Die Opposition in der Sonderverwaltungszone reagierte bereits mit Entsetzen auf die Pläne und sprach vom Ende des Prinzips "Ein Land, zwei Systeme". 2003 war Peking mit dem Versuch gescheitert, ein ähnliches Gesetz durchzusetzen.