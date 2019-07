Beim diesjährigen CHIO in Aachen, dem größten Reitturnier der Welt, sind die ersten Entscheidungen gefallen, auch ein Deutscher kam aufs Podest.

Den Sieg beim Eröffnungsspringen sicherte sich der Franzose Olivier Robert auf Vadrouille d'Avril vor Laura Kraut aus den USA mit Berdenn. Auf den dritten Platz kam Marcus Ehning aus Borken mit Calanda. Er blieb wie Robert und Kraut fehlerfrei, war aber langsamer als die beiden Konkurrenten vor ihm. Im vergangenen Jahr war Ehning der erfolgreichste Reiter des CHIO. Er gewann mit dem deutschen Team den Nationenpreis sowie den Großen Preis.



Erster Höhepunkt des Reitturniers ist morgen der Preis von Europa. Am Donnerstag geht es um den Nationenpreis, bei dem acht Nationalmannschaften gegeneinander antreten. Zum Abschluss am Sonntag steht der Große Preis an. Insgesamt bietet der CHIO an sechs Tagen 16 Springreitprüfungen, hinzu kommen zwei Prüfungen für Nachwuchsreiter unter 25 Jahren.