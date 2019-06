Der bayerische Chiphersteller Infineon will seinen US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen und dafür neun Milliarden Euro zahlen.

Auf diese Summe hatten sich beide Seiten bereits verständigt. Allerdings müssen die Aktionäre von Cypress sowie die Kartellbehörden noch zustimmen. Infineon-Chef Ploss sagte in München, man erwarte von der Übernahme große zusätzliche Wachstumspotenziale in den Bereichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge. Das Produktportfolio von Cypress ergänze Infineon optimal.



Infineon stellt Halbleiter, Sensoren und Sicherheitslösungen her. Cypress baut Speicherchips, Mikro-Controller und Komponenten zur drahtlosen Datenübertragung.