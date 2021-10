Die weltweiten Produktionsausfälle in der Autobranche wegen fehlender Mikrochips und anderer Elektronik-Bauteile nehmen nach Schätzungen von Unternehmensberatern immer größere Ausmaße an.

Die Firma "Boston Consulting" geht nach Angaben der "Welt am Sonntag" davon aus, dass in diesem Jahr zehn bis elf Millionen Fahrzeuge nicht gebaut werden können. Zu einem ähnlich hohen Einbruch kommt laut einem Bericht des Magazins "Der Spiegel" die Beratungsgesellschaft PwC. Diese habe berechnet, dass bis zum Jahresende weltweit bis zu elf Millionen Autos weniger produziert und verkauft werden als im Vorjahr.



Der Automobilhersteller Opel hatte am Donnerstag wegen des Halbleitermangels die Schließung seines Werks in Eisenach vorerst bis zum Jahresende angekündigt. Ford will den Produktionsstopp für das Modell Fiesta in seinem Kölner Werk bis Ende Oktober verlängern.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.