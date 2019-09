Mehrere tausend Bürger in Paris und Ehrengäste aus aller Welt haben heute Abschied von Ex-Präsident Chirac genommen.

An der Trauerfeier in der Kirche Saint-Sulpice nahmen Staatspräsident Macron, Bundespräsident Steinmeier sowie zahlreiche andere Staatsoberhäupter teil. Als besonderes Zeichen der Würdigung wurde zum ersten Mal seit der Brandkatastrophe im April die Glocke von Notre-Dame wieder geläutet. In ganz Frankreich herrschte Staatstrauer. Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren in Paris gestorben.