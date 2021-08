In einer Lachsfarm in Norwegen sind fast 100.000 Fische verendet.

Wie der norwegische Rundfunk berichtete, flossen wegen eines Lecks in einem Tank Tausende Liter Chlor in einen Fjord, der schließlich in den Atlantik mündet. Nach Angaben des Unternehmens wird mit dem Chlor das Wasser gereinigt, in dem die Lachse gezüchtet werden. Für Anwohner bestehe keine Gefahr, hieß es.

