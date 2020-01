Die EU verbietet künftig den Gebrauch des Pflanzenschutzmittels Chlorpyrifos.

Ende Januar läuft die Zulassung des Mittels aus, bestätigte die EU-Kommission. Darüber hinaus sollen auch weitere Pestizide verboten werden, wenn sie nachweislich die Gesundheit gefährden.



Chlorpyrifos wird seit Jahrzehnten in der Landwirtschaft eingesetzt, um Nutzpflanzen gegen Schädlinge zu schützen. Es steht im Verdacht, Erbgut und Nerven bei Kindern zu schädigen. In Deutschland ist das Mittel zwar seit Jahren nicht mehr in Gebrauch, Behörden haben aber immer wieder Rückstände auf importierten Waren wie Orangen, Mandarinen und Grapefruits nachgewiesen.