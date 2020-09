Rund vier Millionen Menschen singen in Deutschland im Chor, sie stammen aus den unterschiedlichsten Alters- und Berufsgruppen und sozialen Schichten. Für viele von ihnen ist das gemeinsame Singen mehr als Musikmachen und Freizeitgestaltung, es bedeutet auch Geborgenheit, Harmonie, Nähe und Zusammenhalt. Wie ausgerechnet diese Nähe durch Corona zum Problem geworden ist, wie die Chöre in die Zwangspause hinein und aus ihr wieder herausgekommen sind, und wie die aktuellen Perspektiven und Ratschläge der Experten aussehen: diese Fragen beleuchtet die Musikszene und lässt dabei Sängerinnen und Sänger, Chorleiterinnen und Chorleiter aus der Laienchorszene in Deutschland zu Wort kommen.