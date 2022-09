Cholera-Ausbruch in fünf syrischen Provinzen (imago images / ezumeimages)

Nach Angaben des syrischen Gesundheitsministeriums sind fünf der 14 Provinzen des Landes betroffen, am stärksten die nördliche Provinz Aleppo. Die Behörden bestätigten 53 Cholera-Fälle. Sieben Menschen seien an der Krankheit gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor einem sehr hohen Risiko einer weiteren Ausbreitung der Cholera in Syrien.

Die Krankheit wird meist durch verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Nach mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg in Syrien sind die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung in katastrophalem Zustand. Im benachbarten Irak war in diesem Sommer zum ersten Mal seit 2015 wieder die Cholera ausgebrochen.

