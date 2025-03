Das Logo und der Schiftzug der türkischen Oppositionspartei CHP. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tunahan Turhan)

Seine Partei, die CHP, hatte dazu aufgerufen. Unterdessen wurde Imamoglus Anwalt aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei hatte ihn unter dem Verdacht der Geldwäsche festgenommen. In einem Gastbeitrag für die "New York Times" warf Imamoglu Präsident Erdogan vor, das Land in eine "Republik der Angst" verwandelt zu haben. Jahrelang habe dessen Regime die demokratischen Kontrollmechanismen ausgehebelt. Erdogan habe die Medien zum Schweigen gebracht, gewählte Bürgermeister ersetzt, die Legislative ausgeschaltet, die Justiz kontrolliert und Wahlen manipuliert. Dem Ausland warf Imamoglu einen Mangel an Anteilnahme vor. Er fügte hinzu, das Zeitalter unkontrollierter Machthaber verlange, dass diejenigen, die an Demokratie glaubten, ebenso lautstark, energisch und unnachgiebig seien wie ihre Gegner.

Der vorerst abgesetzte Istanbuler Bürgermeister ist wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden. Das löste im Land eine Protestwelle aus. Die Behörden gehen dagegen vor. Es gibt hunderte Festnahmen.

