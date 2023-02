Wie die Menschenrechtsorganisation "Center for Human Rugths in Iran" - CHRI - mitteilte, wurde er gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen. Panahi saß seit Juli 2022 wegen seiner Regimekritik in Teheran in Haft. Vor zwei Tagen war er in einen Hungerstreik getreten.

Panahi ist einer der renommiertesten Regisseure des Landes. Für seinen Film "Taxi Teheran" war er mit dem "Goldenen Bären" ausgezeichnet worden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.