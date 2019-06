Ein Neuseeländer ist für das Weiterverbreiten eines Livevideos von den Anschlägen in Christchurch zu 21 Monaten Haft verurteilt worden.

Der Mann habe die Aufnahmen zwei Mal geteilt und an 30 Kollegen geschickt, erklärte ein Richter in Christchurch. Zudem habe er die Tat verherrlicht und sich selbst mit dem Stellvetreter von Adolf Hitler, Rudolf Hess, verglichen.



Im März hatte ein rechtsextremistischer Attentäter in zwei Moscheen 51 Menschen getötet. Den Anschlag filmte er live auf Facebook.