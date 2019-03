Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) kritisiert, dass einige Redaktionen Passagen aus dem Video des Anschlags im neuseeländischen Christchurch veröffentlicht haben.

Der DJV-Bundesvorsitzende Überall sagte in Berlin: "Es steht für mich außer Frage, dass journalistische Medien nicht das Video des Attentäters zeigen dürfen, auch nicht in längeren Ausschnitten". Beim Deutschen Presserat gingen bis Montagmittag allein gegen die Veröffentlichung des Videos auf "Bild.de" 35 Beschwerden ein.



Bei dem Anschlag auf zwei Moscheen waren am Freitag 50 Menschen ums Leben gekommen. Der Attentäter hatte seine Tat gefilmt und live auf Facebook verbreitet. "Bild.de" veröffentlichte Ausschnitte der Aufnahmen. Es könne nicht sein, dass das soziale Netzwerk das Video des Attentäters millionenfach lösche und hierzulande einzelne Boulevardmedien Teile des Films auf ihren Digitalseiten zeigten, kritisierte Überall.



Bild verteidigt Veröffentlichung



Laut Presserats wird geprüft, ob das Zeigen des Videos gegen Artikel 11 des Pressekodex verstößt. Darin heißt es unter anderem, dass sich die Presse bei der Berichterstattung über Gewalttaten nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen lassen solle.



Der Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Julian Reichelt, hatte die Veröffentlichung verteidigt. Journalismus sei dazu da, Bilder der Propaganda und Selbstdarstellung zu entreißen und sie einzuordnen. "Erst die Bilder verdeutlichen uns die erschütternde menschliche Dimension dieser Schreckenstat", betonte Reichelt.

Weitere Beschwerden wegen Titelseiten

Den Presserat hat nach eigenen Angaben zudem eine weitere Beschwerde gegen die Berichterstattung in der gedruckten "Bild"-Zeitung vom Samstag erreicht. Vier weitere Beschwerden richteten sich gegen die Titelseite der Berliner Boulevardzeitung "B.Z." vom Samstag. Das Blatt hatte mit Blick auf den Attentäter von Christchurch und den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz getitelt: "Er tötete Unschuldige aus Rache für den Terror am Breitscheidplatz".



Die Zeitung bezog sich dabei darauf, dass auf einem der Gewehre des Täters "For Berlin" stand. Die Beschwerdeführer kritisierten die Schlagzeile unter anderem als islamfeindlich. Der Presserat prüft nun, ob er Verfahren gegen "Bild" und "B.Z." einleitet.