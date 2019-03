Mit zwei Schweigeminuten haben die Menschen in Neuseeland der 50 Todesopfer des Anschlags auf die beiden Moscheen vergangene Woche in Christchurch gedacht.

In weiten Teilen des Landes stand das Leben von 13.32 bis 13.34 Uhr Ortszeit still. Zu dieser Zeit hatte der Attentäter während des Freitagsgebets die erste der beiden Moscheen überfallen. Viele Frauen in Neuseeland tragen heute als Zeichen der Solidarität mit den muslimischen Gemeinden ein Kopftuch.