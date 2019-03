Gut eine Woche nach dem Anschlag von Christchurch sind die angegriffenen Moscheen wieder für einige Gläubige geöffnet worden.

An den Gebeten nahm auch der jordanische Kronprinz bin Talal teil. Er lobte Neuseelands Premierministerin Ardern für ihre Solidarität mit den Muslimen und für ihre Absage an Gewalt, Terror und Rassismus. Ardern hatte sich nach dem Attentat mit 50 Toten konsequent an die Seite der Muslime gestellt und die rechtsextremistisch motivierte Tat verurteilt.



Der Emir von Dubai dankte Premierministerin Ardern auf Twitter für ihre Haltung. Die Vereinigten Staaten projizierten ein Bild von ihr auf den Burj Khalifa, einen 830 Meter hohen Wolkenkratzer in Dubai.