Der geflüchtete Anwalt der pakistanischen Christin Asia Bibi hat Italien für eine feindselige Aufnahme kritisiert.

Nach einem kurzen Aufenthalt hat der Jurist Saif ul-Malook das Land inzwischen wieder verlassen. Wie der Zeitung "Corriere della Sera" schilderte, wurde er gestern am Flughafen in Rom von Beamten einer Anti-Terror-Einheit eine halbe Stunde lang verhört. Der Jurist hatte seiner Heimat Pakistan aufgrund von Drohungen durch islamistische Extremisten den Rücken gekehrt.



Trotz einwandfreien Visums habe man die Echtheit seiner Dokumente angezweifelt, ihn anschließend zu einem Schalter eskortiert, um das Ticket für sein nächstes Ziel Amsterdam abzuholen. Dorthin ist ul-Malook inzwischen weitergereist. Obwohl er sich als Muslim für eine Christin engagiert und sein Leben aufs Spiel gesetzt habe, habe man ihn "wie einen Terroristen empfangen - und das im Land des Papstes", beklagte sich der Anwalt.



Nachdem der Oberste Gerichtshof am vergangenen Mittwoch Asia Bibi endgültig freigesprochen hatte, habe er sich aus dem Gerichtssaal kommend sofort verstecken müssen, schilderte ul-Malook. Er habe nicht einmal mehr nach Hause fahren können, um Kleidung zu holen.



Das Mandat für die wegen Gotteslästerung angeklagte Christin habe er aus professionellen Gründen angenommen, begründete der Anwalt sein Engagement. "Das ist keine Frage der Religion, sondern ein Fall, in dem es keine Beweise gab." Es habe sich schlicht um eine falsche Beschuldigung gehandelt.



Nach den Protesten in Pakistan gegen einen Freispruch Bibis bat ihr Ehemann westliche Länder um Asyl. In einer Videobotschaft, die die BBC ausgestrahlt hat, bittet er Großbritannien, Kanada und die USA um Hilfe. Der Deutschen Welle hatte er vorher gesagt, dass er um das Leben seiner Frau fürchte. Sie befindet sich seinen Angaben zufolge weiter im Gefängnis.



Asia Bibi war 2010 wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammeds zum Tode verurteilt worden. Vergangene Woche hatte sie das Oberste Gericht wieder freigesprochen. Es gab heftige Proteste von Islamisten. Außerdem gab es Aufrufe zur Ermordung Bibis, ihrer Familie und der Obersten Richter. Die pakistanische Regierung gab dem Druck nach und ordnete an, dass das Gericht den Freispruch noch einmal überprüfen müsse. Gegen Bibi wurde eine Ausreisesperre verhängt.