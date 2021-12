Viele Christen glauben, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. (picture alliance / Ina Fassbender/dpa)

Auch in diesem Jahr ist ein Kirchenbesuch wegen der Corona-Pandemie allerdings nur eingeschränkt möglich. Es gelten Hygienevorschriften, teils kann man nur mit Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem negativen Corona-Test an den Gottesdiensten teilnehmen. Viele Gemeinden machen zusätzliche Angebote im Freien. Auch in Bethlehem im Westjordanland, wo Jesus der biblischen Überliefrung zufolge geboren wurde, findet heute eine christliche Weihnachtsfeier statt. Die Zahl der Teilnehmer ist pandemiebedingt wie im vergangenen Jahr deutlich reduziert.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, feiert heute Abend die traditionelle Christmette im Petersdom in Rom. Morgen spendet er nach seiner Weihnachtsbotschaft von der Loggia des Petersdoms aus den festlichen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.

