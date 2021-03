Papst Franziskus ist am dritten Tag seiner Irak-Reise im Norden des Landes eingetroffen.

Nach einem kurzen Gespräch mit Präsident Nechirvan Barsani und Regierungschef Masrur Barsani im Flughafen von Erbil reiste das katholische Kirchenoberhaupt weiter nach Mossul. Dort will Franziskus für die Opfer des Krieges gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beten. Kurz darauf will der 84-Jährige die christliche Gemeinde in Karakosch besuchen. Anschließend ist eine Messe im Fußballstadion von Erbil vorgesehen. Erwartet werden hier bis zu 10.000 Gläubige.

