Papst Franziskus hat am dritten Tag seiner Irak-Reise in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul der Kriegsopfer gedacht.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach dabei auch mit Augenzeugen der damaligen Gräuel. Die Terrororganisation IS hatte in Mossul im Juni 2014 ein sogenanntes "Kalifat" ausgerufen. Erst drei Jahre später wurde die Stadt befreit und bei den Gefechten schwer beschädigt. Der Papst zeigte sich bestürzt angesichts der Erfahrungsberichte. Es sei ein unermesslicher Schaden angerichtet worden und Muslime, Christen und Jesiden zählten zu den Opfern. Doch Geschwisterlichkeit sei stärker als der Brudermord, so Franziskus.



Der Papst will im Norden des Irak auch die christliche Gemeinde in Karakosch besuchen. Anschließend ist eine Messe im Fußballstadion von Erbil vorgesehen. Erwartet werden hier bis zu 10.000 Gläubige.

