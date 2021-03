Papst Franziskus hat im Rahmen seines Besuches im Irak eine Messe in Erbil gehalten.

Zu dem Gottesdienst in einem Fußballstadion kamen mehrere tausende Gläubige. Es ist einer der Höhepunkte der mehrtägigen Irakreise von Franziskus. Zuvor hatte der Papst die christliche Minderheit in Karakosch bei einem Treffen ermutigt, dem Land nicht den Rücken zu kehren. Am Vormittag war Franziskus in Mossul, der einstigen Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat. Er gedachte der Opfer und prangerte Gewalt im Namen der Religion an. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach auch mit Augenzeugen der damaligen Gräuel. Die Terrormiliz hatte in Mossul im Juni 2014 ein sogenanntes "Kalifat" ausgerufen. Erst 2016 wurde die Stadt befreit.

