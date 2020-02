Christian Josts "Egmont" in Wien Radikales Ringen um die Freiheit

Der Komponist Christian Jost hat für das Theater an der Wien eine Oper nach Johann Wolfgang Goethes Schauspiel "Egmont" komponiert. Die Neudeutung in der Inszenierung von Keith Warner transportiere den Stoff eindrucksvoll in die Gegenwart, meint Opernkritiker Jörn Florian Fuchs.

Von Jörn Florian Fuchs

