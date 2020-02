Christian Lillinger nennt sein persönliches Idiom eine „neuartige Kammermusik in den Grenzen von Neuer Musik, Avantgarde-Jazz, Musique Concréte und Hip-Hop.“ Das Klangbild von Open Form For Society vereint Wucht mit Differenzierung, waghalsige Improvisation mit präzise auskomponierten Ensembleklängen. Im Interesse einer quasi-architektonischen Arbeit mit klar definierten Sounds verzichtete Lillinger bewusst auf die Einbindung von Bläsern; dafür wird in drei jeweils doppelt besetzten Instrumentengruppen ein großes Klangspektrum von akustisch bis elektrisch aufgemacht. Der Open Form For Society-Auftritt wurde als einer der Höhepunkte beim Jazzfest Berlin 2019 gelobt.

Christian Lillinger, Schlagzeug/Komposition

Cory Smythe, Elias Stemeseder, Kaja Draksler, Piano/Keyboard/ Elektronik

Christopher Dell, Roland Neffe, Vibrafon/Marimbafon

Robert Landfermann, Petter Eldh, Bass/E-Bass

Lucy Railton, Cello

Aufnahme vom 1.11.2019 beim Jazzfest Berlin