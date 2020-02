Die thüringische CDU-Abgeordnete Lieberknecht wurde 2009 als erste Frau an der Spitze eines ostdeutschen Bundeslandes gewählt. Mit den Stimmen der Linken könnte sie nun erneut - wenn auch nur übergangsweise - Regierungschefin werden. Ein Überblick über Ihren Werdegang.

Lieberknecht wurde 1958 in Weimar geboren und engagierte sich schon zu DDR-Zeiten politisch. 1981 trat die Theologin der CDU bei. 1990 wurde sie Kultusministerin in der ersten Thüringer Nachwenderegierung unter CDU-Ministerpräsident Duchac. Kurz darauf rückte sie zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel ins Präsidium der Bundes-CDU ein.

Präsidentin des Thüringer Landtags

Als die CDU 1999 die absolute Mehrheit holte, wurde sie zur Präsidentin des Thüringer Landtags gewählt, 2004 wurde sie Fraktionschefin. 2008 wechselte sie als Sozialministerin erneut ins Kabinett, diesmal unter CDU-Ministerpräsident Althaus. Im Jahr 2009 gewann die Thüringer CDU mit Lieberknecht als Spitzenkandidatin erneut die Landtagswahl, es reichte aber nicht mehr zur absoluten Mehrheit. Lieberknecht bildete eine Koalition mit der SPD und führte das Land bis 2014 als Ministerpräsidentin. Außerdem übernahm sie den Vorsitz der thüringischen CDU.

Bis 2019 einfache Abgeordnete im Thüringer Landtag

Bei der Wahl 2014 konnte die CDU mit Lieberknecht zwar einen weiteren Wahlsieg erringen, verlor aber die SPD an ihrer Seite. Die Sozialdemokraten einigten sich mit der Linken und den Grünen auf eine Koalition unter der Führung Ramelows.



Mit dem Ministerpräsidentenamt gab sie auch den Parteivorsitz an Mohring ab. Ihr Direktmandat im Landtag behielt sie allerdings bis zur jüngsten Wahl im Oktober, zu der sie nicht wieder antrat.



In Kürze könnte Lieberknecht den Plenarsaal in Erfurt nun doch wieder betreten und sich übergangsweise für einige Wochen zum zweiten Mal zur Ministerpräsidentin Thüringens wählen lassen. Ein ausführliches Porträt finden Sie hier.