Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz in München. (Imago / All Canada Photos)

Die dramatische Situation in den Kliniken lasse ihm keine andere Wahl, sagte Oberbürgermeister Reiter nach einer Sitzung des Krisenstabes. Die Zahl der Gäste und die Einhaltung der 2G-Regel seien auf dem Christkindlmarkt nicht kontrollierbar und das Infektionsrisiko damit zu hoch. Reiter fügte hinzu, den Markt stattfinden zu lassen, wäre auch ein falsches Signal an die Beschäftigten in den Kliniken, die an ihrer Belastungsgrenze arbeiteten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.