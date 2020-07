Die jährliche Christopher-Street-Day-Parade in Berlin ist wegen der Corona-Pandemie durch Online-Übertragungen ersetzt worden.

Rund 30 Organisatoren und Gruppen stellten ein Videoprogramm zusammen, um für die Gleichstellung queerer Menschen mit Heterosexuellen zu demonstrieren. Auf den Straßen der Hauptstadt bildeten sich kleinere Demonstrationszüge. Unter anderem zogen etwa 1.000 Menschen zum Brandenburger Tor.



Insgesamt finden im Laufe des Sommers in Deutschland traditionell etwa 90 CSD-Kundgebungen statt. Sie erinnern an die Polizeirazzia Ende Juni 1969 in einer Schwulenbar in der New Yorker Christopher Street. Der Einsatz löste eine Protestbewegung aus.