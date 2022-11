Folgen des Kriegs

Die Hilfsorganisation "Action Medeor" hilft mit medizinischen Gütern in Krisenländern. Hier ein Bild von der Aktion für Afghanistan, aber auch in der Ukraine ist man aktiv. (dpa / picture-alliance / Rolf Vennenbernd)

Das würde vor allem chronisch Kranke betreffen, wie Diabetiker oder Menschen mit einem Nierenleiden. Problem sei gar nicht die Verfügbarkeit der Mittel, sondern dass das Leben in der Ukraine insgesamt teurer geworden sei. Auch die Preise für Medikamente seien entsprechend gestiegen, staatliche Hilfsleistungen zudem aufgrund des Kriegs zum Teil eingestellt worden.

Geld reicht nur für Lebensmittel oder Medikamente

Als Beispiel nannte Bremers den Fall eines älteren, krebskranken Mannes. Er müsse regelmäßig Medikamente haben, die aktuell 100 Euro im Monat kosten würden. Die Rente des Mannes liege aber nur bei 70 Euro. Viele Menschen müssten sich daher entscheiden, ob sie die dringend benötigten Medikamente oder Lebensmittel kaufen würden.

Die Aktion Medeor hilft weltweit in Krisenländern, wenn es dort Engpässe bei der Medikamentenversorgung gibt. Aktuell beteibt Medeor in Odessa eine sogenannte Sozialapotheke, in der Bedürftige kostenlos Arzneimittel erhalten können. Eine zweite Apotheke wird in diesen Tagen eröffnet. Zudem überlege man, wie man auch den Menschen außerhalb der Stadt helfen könne.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.