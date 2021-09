Bei der dritten und letzten gemeinsamen TV-Debatte trafen die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Grünen aufeinander. Laschet blieb ruhiger als beim letzten Triell, Baerbock hingegen war umso angriffslustiger. Wir haben die wichtigsten Aussagen für Sie zusammengefasst.

+++ 21:45 Uhr +++ Zum Abschluss hat jeder Kandidat noch einmal das Wort. Scholz spricht sich für soziale Gerechtigkeit und eine moderne Industrie aus, mit der Deutschland dem Klimawandel entgegenwirken könne. Auch Laschet betont die Wichtigkeit einer guten Klimapolitik und will als Kanzler den Zusammenhalt Europas in den Fokus seiner Politik rücken. Baerbock erklärt: "Keine halben Sachen beim Klimaschutz, sondern echter Aufbruch." Außerdem müssten Kinder und Menschenrechte im Mittelpunkt stehen.



+++ 21:41 Uhr +++ Nächste Frage: Gibt es eine Koalition, die die Kandidaten ausschließen? Baerbock wünscht sich eine grün geführte Regierung mit Beteiligung der SPD. Die Union hätte sie ungern in der Regierung, sagt sie. Eine sogenannte Jamaika-Koalition mit der Union schließt sie jedoch nicht explizit aus. Laschet erklärt: "Keine Bündnisse mit extremen Parteien. Keine Koalitionen mit der AfD oder der Linken." Erneut warnt er vor einer rot-grün-roten Regierung. Scholz schließt eine Koalition mit der AfD aus und betont, die Union solle in die Opposition.



+++ 21:32 Uhr +++ Bei der Digitalisierung in Deutschland gesteht Scholz ein: "Da hätten wir schneller reagieren müssen." Jetzt müsse umso mehr für den Ausbau investiert werden. Baerbock bemerkt, vor allem der Ausbau in Schulen und im ländlichen Raum müsse schneller laufen: "Wir brauchen in jedem Winkel im Land schnelles Internet."



+++ 21:28 Uhr +++ Mit Blick auf innere Sicherheit will Laschet härter gegen Clankriminalität vorgehen und erklärt, islamistische Gefährder müssten abgeschoben werden. Baerbock unterstreicht, die Justiz müsse personell und finanziell besser ausgestattet werden. Auch sie will den Fokus auf islamistische Gefährder legen - diese allerdings rund um die Uhr observieren lassen.



+++ 21:22 Uhr +++ Bezogen auf die Pflegebranche sagt Scholz: "Wir müssen dafür sorgen, dass in der Branche ordentlich gezahlt wird und brauchen einen guten Tarifvertrag für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen." Baerbock spricht sich für eine 35-Stunden-Woche in der Pflege aus und betont, dass die Branche einen Fachkräftezuwachs aus dem Ausland brauche. Laschet verweist darauf, dass Bundesgesundheitsminister Spahn wichtige Aspekte wie die Anhebung der Löhne oder die Übernahme der Ausbildungskosten schon angestoßen habe. Doch das reiche noch nicht: "Ich werde Pflege zu einem meiner großen Themen als Kanzler machen. Die Pflege muss gut bezahlt werden, aber die Angehörigen dürfen auch nicht überlastet werden."



+++ 21:11 Uhr +++ Nächstes Thema: Corona-Pandemie. Scholz appelliert an die Bevölkerung: "Auf den Intensivstationen landen fast nur Ungeimpfte. Lasst euch impfen!" Bezogen auf die Schulen erklärt Laschet: "Wir müssen alles tun, dass es beim Präsenzunterricht bleibt und dadurch die soziale Schere zusammenhalten." Homeschooling funktioniere in sozial schwachen Familien nicht gut. Eine Impfpflicht hält er für falsch. Baerbock konstatiert: "Wir brauchen Impfangebote in den Supermärkten und auf öffentlichen Plätzen - und endlich Luftfilter in den Schulen."



+++ 21:02 Uhr +++ Baerbock warnt vor weiteren Umweltkatastrophen: "Wenn wir keinen echten Aufbruch schaffen, wird das für uns irgendwann unbezahlbar. Mit jetzigen Investitionen schaffen wir Freiheit und Wohlstand für die Zukunft." Laschet kritisiert ein "Verbotsdenken" bei den Grünen: "Wenn wir jetzt alle Verbrenner verbieten, ist die Automobilindustrie hier tot." Die CO2-Bepreisung sei ein gutes Konzept, so Laschet.



+++ 20:50 Uhr +++ Zur Klimakatastrophe bekommt zunächst Scholz das Wort und sagt, man müsse die Bauprozesse beschleunigen, um Solar-, Windparks und leistungsfähige Stromtrassen schnell zu errichten. Laschet unterstreicht: "Das Problem kann nur global gelöst werden." Solche gewaltigen Leistungen seien nur mit einem "europäischen Strommarkt" möglich. Er bedauert, dass man zu früh aus der Atomenergie ausgestiegen sei. Dadurch habe die Regierung weniger Spielraum mit Blick auf den Kohleabbau. Baerbock kritisiert: "Das Weiter-so der beiden Herren (Laschet und Scholz) reicht nicht. Die nächste Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein." Ihre ersten Schritte als Kanzlerin: Kohleausstieg vorziehen und ab 2030 keine Verbrenner-Autos mehr zulassen.



+++ 20:47 Uhr +++ Laschet hat mit gut neun Minuten am meisten Redezeit auf der Uhr, Baerbock am wenigsten. Anders als beim TV-Triell in der vergangenen Woche wirkt Laschet weniger angriffslustig, stattdessen hakt Baerbock immer wieder ein.



+++ 20:46 Uhr +++ Nächstes Thema: Hartz IV. Die Grünen wollen die Sätze um 50 Euro erhöhen, betont Baerbock und fordert eine Modernisierung der Jobcenter. Laschet erklärt: "Wir müssen die Menschen in Beschäftigung bringen. Das holt sie dauerhaft aus der Armut raus." Gleichzeitig wirft er Baerbock und Scholz vor: "Sie wollen die Menschen nur noch fördern und gar nicht mehr fördern."



+++ 20:39 Uhr +++ Mit Blick auf die Steuerpläne von CDU und CSU erklärt Laschet, dass er als Kanzler auf Steuererhöhungen verzichten würde. Baerbock kritisiert Laschet: "Sie entlasten wieder nur Spitzenverdiener. Die Investitionen, die wir jetzt brauchen, müssen irgendwie bezahlt werden." Scholz springt ihr zur Seite: "Da liegen Frau Baerbock und ich auf einer Linie." Angesichts dessen, dass durch die Pandemie 400 Milliarden Euro Schulden gemacht worden seien, nennt Scholz die Pläne der Union "unrealistisch" und "unsolidarisch".



+++ 20:28 Uhr +++ Bei der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro sind sich Scholz und Baerbock einig. Laschet kontert: "In vielen Berufen gibt es bereits höhere Mindestlöhne. Die Aushandlung ist Aufgabe der Tarifparteien." Statt eines pauschalen Mindestlohns, bestimmt durch die Politik, brauche es eine Tarifbindung individuell unterschieden nach Berufen. Baerbock wirft Laschet vor: "Sie fallen zurück in die 90er Jahre. Ich halte das nicht für sozialgerecht." Scholz unterstreicht: "Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Menschen Vollzeit arbeiten, aber trotzdem aufstocken müssen."



+++ 20:20 Uhr +++ Wofür wollen sich die Kandidaten am meisten einsetzen? Scholz betont, er wolle die Lebensleistung der Menschen mehr wertschätzen - mit einem höherem Mindestlohn und sicheren Renten. Außerdem möchte er den Kampf gegen den Klimawandel in den Fokus seiner Arbeit stellen. Laschet verspricht, die Wirtschaft nicht noch mehr zu belasten und die innere und äußere Sicherheit in Deutschland zu verbessern. Baerbock betont: "Die Politik muss über sich hinauswachsen und die großen Zukunftsaufgaben endlich angehen". Dazu gehörten vor allem Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.



+++ 20:05 Uhr +++ Scholz, Laschet und Baerbock sind im Fernsehstudio eingetroffen.



+++ 20:00 Uhr +++ Das TV-Triell wird ab 20:15 Uhr von den Sendern ProSieben, Sat.1 und Kabeleins übertragen. Moderiert wird die Debatte von Claudia von Brauchitsch und Linda Zervakis. Die vorangegangenen TV-Debatten wurden von ARD/ZDF und RTL ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.