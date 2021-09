Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen ihre zweite große TV-Debatte geliefert - mit teils hitzigen Wortgefechten. Wir haben die wichtigsten Aussagen von Scholz, Baerbock und Laschet für Sie zusammengefasst.

+++ 21:46 Uhr +++ In seinem Abschluss-Statement sagt Laschet an die Zuschauerinnen und Zuschauer gewandt: "Sie können mir vertrauen, dass ich Sie nicht gängele, wie Sie zu denken und zu reden haben. Ich will ein Bundeskanzler des Vertrauens werden." Baerbock unterstreicht: "Die nächste Regierung ist die letzte, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann. Wir brauchen eine moderne Regierung, die handelt, bevor es zu spät ist." Als Dritter ist Scholz an der Reihe: "Ich setze mich dafür ein, dass wieder mehr Respekt in der Gesellschaft herrscht und jede Lebensleistung gewürdigt wird. Wir müssen den menschengemachten Klimawandel aufhalten."



+++ 21:40 Uhr +++ Mit Blick auf mögliche Steuererhöhungen erklärt Scholz, diese würden keine Unternehmer aus dem Land treiben. "Es darf keine Steuergeschenke für Vermögende geben." Laschet bezweifelt das und unterstreicht, man müsse Unternehmer nach der Pandemie unterstützen: "Natürlich überlegen Unternehmen, wo sie ihre Standorte in der EU setzen. Steuererhöhungen werden Arbeitsplätze gefährden." Baerbock will die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer prüfen.



+++ 21:35 Uhr +++ Laschet fordert eine Reform des Rentensystems. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. Baerbock betont, Fachkräftezuwanderung könne das Problem leerer Rentenkassen lösen. Scholz verspricht eine stabile Rente - auch für Geringverdiener.



+++ 21:30 Uhr +++ Scholz ist gegen einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild. Er spricht sich aber für ein "Mietmoratorium" aus, wobei sich die Mietpreisentwicklung etwa an der Inflation orientiere. Auch Baerbock will steigende Mieten deckeln. Für Städte, wo Mieten explodierten, müsse man es auf Bundesebene ermöglichen, dass man Obergrenzen einziehen könne, so Baerbock. Laschet lehnt Mietobergrenzen ab und legt den Fokus auf Anreize für Investitionen in zusätzliche Wohnungen. Nötig sei "mehr und schnelleres Bauen", etwa beim Bauland und einer einfacheren Bauordnung.



+++ 21:27 Uhr +++ Scholz und Baerbock sprechen sich im Bereich der Krankenversicherung für ein Ende der "Zwei-Klassen-Gesellschaft" durch eine sogenannte Bürgerversicherung aus. Das sei eine Herzensangelegenheit, betont Scholz. Laschet erklärt: "Alle Länder, die das so einheitlich regeln, haben ein schlechteres Gesundheitssystem." Der Vorschlag einer Bürgerversicherung sei komplett abwegig.



+++ 21:12 Uhr +++ Baerbock nennt den Klimaschutz "eine riesengroße Kraftanstrengung für unsere Gesellschaft". Die Grünen wollten daher jährlich 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren, etwa in Infrastruktur, Bahnausbau und Windkraftanlagen. Scholz sagt, bei der CO2-Bepreisung dürfe nur moderat vorgegangen werden. Wegen eines steigenden Benzinpreises kaufe sich niemand direkt ein neues Auto. Mit Blick auf die Klimaschutzziele betont Scholz: "Wenn wir in dem jetztigen Tempo weitermachen, werden wir keines der Klimaziele erreichen." Das wichtigste Feld sei die Umstellung der Industrie, die zukünftig sehr viel mehr Elektrizität benötigten werde.



Laschet wirft der SPD vor, Beschleunigungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren verhindert zu haben. Seiner Meinung nach geht es beim Klimaschutz nicht um Gesetze, Verbote und Vorschriften. Es müsse vielmehr "eine Dynamik entstehen, dass jeder Lust hat, dass da etwas Neues entsteht". Er setze auf Innovationen und Forschung.



+++ 21:05 Uhr +++ Als nächstes fragt Moderatorin Maybrit Illner nach der Hauptlehre aus der Corona-Pandemie. Laschet antwortet: "Wir dürfen in Zukunft nicht mehr von medizinischem Material aus dem Ausland abhängig sein." Baerbock betont, man hätte schon zu Beginn der Pandemie einen Krisenstab im Kanzleramt gebraucht. Scholz spricht sich dafür aus den öffentlichen Gesundheitsdienst besser und moderner aufzustellen.



+++ 20:58 Uhr +++ Laschet betont, er will ein Digitalisierungsministerium errichten. Digitalisierung müsse zusammen mit Klimaschutz Chefsache werden, erklärt Baerbock. Scholz gesteht: "Der Digitalpakt ist zu spät gekommen. Wenn wir früher losgelegt hätten, wären wir weiter gekommen. Das Geld steht bereit."



+++ 20:50 Uhr +++ Baerbock kritisiert die Corona-Politik der Bundesregierung: "Es darf kein Rumeiern mehr geben." Bislang sei immer nur auf Sicht gefahren worden, im Herbst seien wahrscheinlich die Intensivstationen voll mit Corona-Patientinnen und -Patienten. Scholz ruft die Bevölkerung ebenfalls zur Impfung auf, lehnt eine Impfpflicht jedoch ab. Ebenso Laschet. Baerbock hält dagegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für sinnvoll.



Baerbock spricht sich für verpflichtende Corona-Tests am Arbeitsplatz aus. Scholz widerspricht: "Wenn man sagt, man muss sich testen lassen, können Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie das nicht mitmachen." Viele Betriebe und Arbeitnehmer führten freiwillig Tests durch, das reiche.



+++ 20:38 Uhr +++ Mit Blick auf den umstrittenen rechtskonservativen CDU-Politiker Maaßen, der in Thüringen für den Bundestag kandidiert, betont Laschet: "Er wird sich an meinen Kurs halten müssen." Baerbock ergänzt: "Ich erwarte von der CDU, dass sie die Brandmauer nach rechts schließt."



+++ 20:25 Uhr +++ Zur Razzia beim Bundesfinanzministerium in Zusammenhang mit der FIU sagt Laschet, Scholz rede alles schön. "Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein großes Problem." Auch mit Blick auf die Verwicklungen beim Cum-Ex-Skandal und beim Finanzdienstleister Wirecard habe Scholz versagt. Dieser erklärte, Laschet wecke absichtlich einen falschen Eindruck aus "unehrlichen Gründen".



+++ 20.15 Uhr +++ Das erste Thema sind mögliche Koalitionsbildungen. Würde Unionskanzlerkandidat Laschet in eine Junior-Regierung unter der SPD eintreten? Laschet weicht aus: "Wir sind nicht in Koalitonsverhandlungen. Dafür ist später noch genug Zeit." Die Union werde aber auf keinen Fall mit der Linken und der AfD koalieren. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock warnt: "Gleichsetzung von Linken und AfD ist brandgefährlich."



SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagt mit Blick auf die Linkspartei, er verlange ein klares Bekenntnis eines Koalitionspartners zur transatlantischen Partnerschaft und gemeinsamen Auslandseinsätzen mit der EU und der UN. Er schloss eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht explizit aus. "Unredlich", nennt das Laschet.



