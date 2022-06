Bundesparteitag in Riesa

Tino Chrupalla bleibt Parteichef der AfD. (Sebastian Kahnert / dpa)

Auf den Gegenkandidaten, den Bundestagsabgeordneten Kleinwächter, entfielen 36 Prozent. Chrupalla hatte in seiner Bewerbungsrede erklärt, er sei der Bundessprecher der Basis. Er werde nicht zulassen, dass diese zum Schweigen gebracht werde.

Die Delegierten hatten am Vormittag entschieden, erneut eine Doppelspitze zu wählen. Für diesen Fall hatte Fraktionschefin Weidel zuletzt angekündigt, für das Amt zu kandidieren. Auch der AfD-Europaabgeordnete und frühere stellvertretende Chefredakteur der "Bild am Sonntag", Fest, will als Ko-Vorsitzender antreten.

