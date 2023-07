AfD-Parteitag

Tino Chrupalla schwört seine Partei auf dem AfD-Bundesparteitag in Magdeburg auf die anstehenden Wahlen ein. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Chrupalla betonte, die Partei könne Regierungsverantwortung übernehmen. Man könne mit jedem koalieren, der Politik im Interesse der Bürger machen wolle, meinte der AfD-Vorsitzende. Eine Koalition mit den Grünen schloss er jedoch aus.

Die AfD erreicht in bundesweiten Umfragen derzeit um die 20 Prozent. Mehrere Bündnisse wollen mit Demonstrationen und Mahnwachen in Magdeburg gegen die Partei protestieren.

Aufstellung für Europa-Wahl

Inhaltlich geht es bei dem Bundesparteitag auch um die Frage, ob sich die AfD auf europäischer Ebene der Partei Identität und Demokratie (ID) anschließt. Zur ID gehören derzeit 62 rechtspopulistische EU-Abgeordnete aus neun Ländern. Die fremdenfeindliche Lega-Partei aus Italien stellt mit 25 Abgeordneten die meisten Mitglieder der Fraktion. Darauf folgen die Rechtspopulisten von Marine Le Pens Rassemblement National aus Frankreich.

Radikale Umstrukturierung der EU

Die Nachrichtenagentur AFP hat wesentliche Punkte des Papiers der Programmkommission für die Europawahl 2024 zusammengefasst. Demnach strebt die AfD eine radikale Umgestaltung der europäischen Politik an. Zunächst hatte die AfD-Spitze gar eine geordnete Auflösung der EU vorgeschlagen.

Mittlerweile rückte die Parteiführung wieder davon ab: Die Forderung sei durch ein "redaktionelles Versehen" in den Text geraten, hieß es. Nun obliege es den Delegierten in Magdeburg, den Satz auf Bitten der AfD-Spitze per Parteitagsvotum wieder zu streichen. Weyel ergänzte im DLF, eine Auflösung der Europäischen Union müsste einstimmig erfolgen, das sei juristisch und technisch unmöglich.

Auch sprachlich ist eine Verschiebung zum Nationalstaat zu erkennen: Die Begriffe "Nation" und "national" tauchen 145 Mal in dem Leitantrag auf.

AfD-Delegierte wählen Kandidaten für Europawahl

Ungeachtet dessen wählt die AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde, in Magdeburg ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Europa-Wahl. Aus Parteikreisen hieß es, man rechne mit deutlich mehr als 100 Bewerbern. Als aussichtsreicher Kandidat für den Spitzenplatz gilt der Europaabgeordnete Maximilian Krah. Die Aufstellung der Liste dürfte den größten Raum auf der Veranstaltung einnehmen, die am ersten August-Wochenende fortgesetzt wird.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.