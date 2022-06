Tino Chrupalla (picture alliance / Geisler-Fotopress)

In Berlin legte er eine Liste mit Namen von Parteimitgliedern vor, mit denen er die Partei in Zukunft zusammen führen will. Dazu gehören die Co-Fraktionsvorsitzende Weidel, der frühere Bundestagsabgeordnete Reusch sowie der Haushaltspolitiker Boehringer. Gestern hatte der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Kleinwächter seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Der Thüringer Landesvorsitzende Höcke hatte sich die Entscheidung zuletzt offen gehalten.

Nach wie vor ist unklar, ob die Partei künftig von nur einem Vorsitzenden oder wie bisher von einem Duo geführt werden soll. Der dreitägige Parteitag beginnt Ende kommender Woche im sächsischen Riesa.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.