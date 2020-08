Das Geld für den Transport des Kreml-Kritikers Nawalny nach Deutschland hat die Stiftung "Cinema for Peace" zur Verfügung gestellt. Was für eine Organisation ist das?

"Cinema for Peace" ist ein Projekt des in Slowenien geborenen Filmproduzenten und Konzertveranstalters Jaka Bizilj. Er hat die Initiative nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York ins Leben gerufen, um "durch Filme die Wahrnehmung und Lösung globaler sozialer, politischer und humanitärer Herausforderungen unserer Zeit" zu beeinflussen.



Seit 2002 veranstaltet die Organisation jedes Jahr eine gleichzeitig mit der Berlinale stattfindende Gala, auf der Filme und Künstler ausgezeichnet werden, die sich besonders für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Regelmäßig sind dabei bekannte Hollywood-Stars und Politiker zu Gast. Das eingesammelte Geld geht vornehmlich an die eigene Stiftung. Für Kritik sorgte aber, dass es keine Transparenz über die Spender und Ausgaben gebe.

Nicht der erste Einsatz dieser Art

Die Organisation des Nawalny-Transports nach Berlin ist nicht der erste Einsatz dieser Art. Bereits vor zwei Jahren hat "Cinema for Peace" den Krankentransport für den Kreml-Kritiker Pjotr Wersilow nach Berlin organisiert, der ebenfalls Opfer einer mutmaßlichen Vergiftung war. Wersilow, Mitglied der Künstlergruppe "Pussy Riot", und seine Kollegin Nadja Tolokonnikowa hätten Bizilj auch im Falle Nawalnys um Hilfe gebeten, teilte "Cinema for Peace" mit. Mit dessen Ankunft in Berlin sei der Auftrag erfüllt, erklärte die Initiative.



Über Jaka Bizilj und die Organisation "Cinema for Peace" informierte in unserer Sendung "Kultur heute" der Filmexperte Rüdiger Suchsland.