Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat eine rasche Bearbeitung des Asylantrags des libanesischen Clanchefs Miri angekündigt.

Behördenchef Sommer sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", schließlich handele es sich um einen Schwerkriminellen, dem die Wiedereinreise nach Deutschland untersagt worden war. Man werde den Antrag selbstverständlich entsprechend allen rechtlichen Vorgaben sorgfältig prüfen. Miri sitzt derzeit in Abschiebehaft.



Der Clan-Chef war im Sommer in den Libanon abgeschoben worden. In dieser Woche war er überraschend in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes aufgetaucht und hatte Asyl beantragt. Nach Informationen von "Bild am Sonntag" geht aus dem Antrag hervor, dass er mit Hilfe von Schleusern nach Deutschland zurückkehrte. Seinen Asylantrag begründet er demnach damit, das er im Libanon von einem rivalisierenden Clan mit dem Tod bedroht werde. Miri war 1986 mit 13 Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Er gilt als Chef eines weit verzweigten und teils kriminellen Clans. 2014 wurde er wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt.