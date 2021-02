In Berlin ist die Polizei mit Durchsuchungen und Festnahmen gegen Clankriminalität vorgegangen.

Hunderte Einsatzkräfte von Bundeskriminalamt, GSG9 und Steuerfahndung durchsuchten rund 20 Wohnungen. Die Verdächtigen sollen in den organisierten Drogen- und Waffenhandel verwickelt sein. Im Fokus der Ermittlungen stehen nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft Mitglieder eines bekannten arabischstämmigen Clans und russische Staatsangehörige tschetschenischer Herkunft. Die beiden Gruppen waren in den vergangenen Monaten mehrfach sehr gewalttätig aufeinander losgegangen.



Im Herbst hatte die Polizei bereits mehrere Mitglieder der arabischen Großfamilie unter dem Verdacht festgenommen, am Juwelendiebstahl in der Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe beteiligt gewesen zu sein.

