Eineinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden.

Es handelt sich um den Zwillingsbruder eines der bereits inhaftierten Bandenmitglieder, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Er war zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann, der wie die übrigen Verdächtigen aus dem Berliner Clan-Milieu stammt, wurde gestern Abend im Zuge einer Durchsuchung in Berlin-Neukölln festgenommen.



Im Herbst hatte die Polizei bereits mehrere Mitglieder der arabischen Großfamilie unter dem Verdacht festgenommen, am Juwelendiebstahl in der Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe beteiligt gewesen zu sein. Von den gestohlenen Pretiosen aus dem 17. und 18. Jahrhundert von unschätzbarem Wert fehlt nach wie vor jede Spur.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.