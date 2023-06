Nach ihrem Auftritt in Uniform beim CDU-Grundsatzkonvent erwartet Claudia Pechstein eine dienstrechtliche Prüfung der Bundespolizei. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es gebe kein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen, sagte Pechstein der "Bild"-Zeitung. Sie sei kein CDU-Mitglied und sei als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin zu Gast gewesen. Den Auftritt in Uniform habe sie mit einem Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei sowie einem Vorgesetzten abgesprochen.

Pechstein trat am Samstag auf einem CDU-Konvent in Berlin in Uniform auf und sorgte damit am Wochenende für Diskussionen. Beamte unterliegen nach dem Beamtenrecht der Neutralitätspflicht. Die Bundespolizei leitete in der Folge eine dienstrechtliche Prüfung ein.

