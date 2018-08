Die beim Luftangriff auf einen Schulbus im Jemen verwendete Bombe ist in den USA hergestellt worden.

Das berichtete der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Munitionsexperten. Es handele sich um eine lasergesteuerte Bombe. Washington habe sie im Zuge eines Geschäfts an Saudi-Arabien verkauft. Riad führt eine Militär-Koalition an, die die jemenitische Regierung im Kampf gegen die

Huthi-Rebellen unterstützt. Bei dem Angriff am 9. August kamen 51 Menschen ums Leben, darunter viele Kinder.



Die Organisation "Save the Children" hat den Anschlag als neue Stufe der Eskalation im Jemen-Krieg bezeichnet.