Der Präsident des US-Nachrichtensenders CNN, Jeff Zucker, tritt zurück. (AP)

Das gab er in einer Mitteilung an die Mitarbeiter bekannt. Zuvor war eine Beziehung Zuckers zu einer Kollegin öffentlich geworden. Er habe die Beziehung im Rahmen einer Untersuchung gegen den Moderator Chris Cuomo auf Nachfrage enthüllt. Cuomo wurde entlassen, weil er seinen Bruder, den damaligen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, bei einer Untersuchung wegen sexueller Belästigung unterstützte.

Bei der Frau handelt es sich Medienberichten zufolge um die Marketingchefin des Senders. Zucker stand seit 2013 an der Spitze von CNN. Er legte auch sein Amt als Vorsitzender der Nachrichten- und Sportsparte des Mutterkonzerns WarnerMedia nieder.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.