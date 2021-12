CNN suspendiert Chris Cuomo auf unbestimmte Zeit (Archivbild). (picture alliance / EPA / Erik S. Lesser)

Dies teilte der Sender mit. Der Journalist war Anfang der Woche zunächst suspendiert worden. Die Kündigung steht in Zusammenhang mit den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Cuomos Bruder, den ehemaligen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo. Demnach soll Chris Cuomo enger in die Verteidigung seines Bruders eingebunden gewesen als zunächst bekannt.

Der demokratische Politiker Andrew Cuomo war wegen der Vorwürfe von seinem Amt als Gouverneur New Yorks zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.