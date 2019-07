Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat an die Bundesregierung appelliert, bei ihren Maßnahmen zum Klimaschutz die Auswirkungen auf die Landbevölkerung zu bedenken.

Die Menschen in den Dörfern dächten nicht über E-Scooter nach, sondern darüber, ob das Autofahren noch teurer werde, wenn die CO2-Abgabe kommt, sagte Schwesig dem in Neubrandenburg erscheinenden "Nordkurier".



Wenn über höhere Abgaben auf Diesel oder Benzin gesprochen werde, dann sei die Bundesregierung auch in der Pflicht zu erklären, was aus den Menschen werde, die nicht die Wahl hätten, ob sie mit der U-Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit führen, meinte Schwesig. Die meisten Menschen wohnten nun mal nicht in Großstädten.



Finanzminister Scholz sicherte eine sozial gerechte Ausgestaltung des geplanten Regierungskonzepts zum Klimaschutz zu.

"Deutschland nur Nachzügler"

Zuletzt hatte etwa der Grünen-Verkehrspolitiker Krischer das Konzept der CO2-Bepreisung verteidigt. Die Preise müssten die ökologische Wahrheit wiederspiegeln, sagte er im Dlf. Andere Staaten hätten gehandelt und den CO2-Ausstoß verteuert –Deutschland hingegen sei in Klimafragen kein Vorreiter mehr.