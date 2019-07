Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat an die Bundesregierung appelliert, bei ihren Maßnahmen zum Klimaschutz die Auswirkungen auf die Landbevölkerung zu bedenken.

Die Menschen in den Dörfern dächten nicht über E-Scooter nach, sondern darüber, ob das Autofahren noch teurer wird, wenn die CO2-Abgabe kommt, sagte Schwesig dem in Neubrandenburg erscheinenden "Nordkurier". Wenn über höhere Abgaben auf Diesel oder Benzin gesprochen werde, dann sei die Bundesregierung auch in der Pflicht zu erklären, was aus den Menschen wird, die nicht die Wahl hätten, ob sie mit der U-Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit fahren, meinte Schwesig, die derzeit kommissarisch mit an der Spitze der Bundes-SPD steht. Die meisten Menschen wohnten nun mal nicht in Großstädten.