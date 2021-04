Im monatelangen Streit um die Belastung von Mietern wegen der neuen CO2-Abgabe hat sich Bauminister Seehofer hinter Umweltministerin Schulze gestellt.

Der CSU-Politiker sagte in Berlin, er setze sich dafür ein, dass die Kosten in den ersten drei Jahren zwischen Mietern und Vermietern je zur Hälfte aufgeteilt würden. Darüber hinaus solle eine an den Kosten und am Markt entwickelte Lösung gefunden werden. Einen ähnlichen Lösungsansatz hatten die SPD-Ministerien für Umwelt und Justiz in internen Gesprächen vorgeschlagen. Dies stieß aber auf Widerstand von Bundeswirtschaftsminister Altmaier sowie CDU-Abgeordneten.



Die 2021 eingeführte CO2-Abgabe erhöht den Preis von Heizöl um rund acht Cent pro Liter, die vergleichbare Gasmenge um fünf Cent. Dies kann für einen durchschnittlichen Haushalt im Jahr eine Mehrbelastung von über 150 Euro bedeuten. Vermieter können die Kosten nach jetzigem Stand voll auf die Mieter umlegen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.