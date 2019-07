Bundesverkehrsminister Scheuer regt im Zuge der Klimadebatte eine Überprüfung der Ticketpreise der Bahn an.

Grundsätzlich sei die Preispolitik des Unternehmens in Ordnung, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Man müsse aber darüber reden, auf welchen bestimmten Strecken die Fahrscheine günstiger sein sollten, damit die Bahn konkurrenzfähiger zum Flugzeug sein könne.



Zugleich warnte der Minister vor übertriebener Scham wegen des CO2-Ausstoßes bei Flugreisen. Es sei in Ordnung, einen Flieger zu nehmen, wenn man anders nicht vernünftig an sein Wunschziel komme.