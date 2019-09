Die Bündnis-Grünen haben Bedingungen für ihre Zustimmung zu den geplanten Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung formuliert.

Die Grünen-Co-Vorsitzende Baerbock sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, nötig sei ein hartes und bindendes Klimaschutzgesetz. Für alle Sektoren müsse vorgeschrieben werden, um wieviel der CO2-Aussstoß jährlich reduziert werde. Dazu gehörten Sanktionen, falls diese Ziele nicht erreicht würden. Da für einen Teil der geplanten Klimaschutz-Maßnahmen die Zustimmung des Bundesrats nötig ist, benötigen Union und SPD in der Länderkammer die Unterstützung von Grünen und FDP.



In Berlin hatten die Koalitionsspitzen gestern zur Vorbereitung der Klimaschutzmaßnahmen mehrere Stunden bis zum späten Abend beraten. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtete, soll es am Donnerstag ein weiteres Treffen geben. Die Runde mit Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz will erste Weichen für Beschlüsse des sogenannten Klimakabinetts stellen. Das Gremium mit den zuständigen Fachministern tagt am kommenden Freitag.